Платонова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Васильева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Платонов Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
25.11.1931

Сын: Платонов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Платонов Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Платонов Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Степан Владимирович

Отец ребёнка: Платонов Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Владимир Фёдорович

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