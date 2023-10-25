Платонова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Васильева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Платонов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
25.11.1931
Сын: Платонов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Платонов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Платонов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Степан Владимирович
Отец ребёнка: Платонов Владимир Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно