Лисавенко (Климова) Евдокия Андреева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
03.05.1885
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна
Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
25.07.1887
Дочь: Коровина (Лисавенко) Соломония Кириллова
Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
08.05.1888
Сын: Лисавенко Дмитрий Кириллов
Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
12.05.1889
Дочь: Андреева (Лисавенко) Александра Кириллова
Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
26.06.1890
Сын: Лисавенко Филипп Кириллов
Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
09.08.1891
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Агапия Кириллова
Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
29.05.1897
Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
23.10.1899
Сын: Лисавенко Захария Кириллов
Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Пелагея Кириллова
Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов
Смерть
1917