Лисавенко (Климова) Евдокия Андреева 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисавенко (Климова) Евдокия Андреева

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Климов Андрей Федоров

Мать: Климова (Бубенщикова) Матрена Прокопьева

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
03.05.1885

Муж: Лисавенко Кирилл Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ачатова (Лисавенко) Ульяна Кирилловна

Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов

Рождение ребёнка
25.07.1887

Дочь: Коровина (Лисавенко) Соломония Кириллова

Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.05.1888

Сын: Лисавенко Дмитрий Кириллов

Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.05.1889

Дочь: Андреева (Лисавенко) Александра Кириллова

Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.06.1890

Сын: Лисавенко Филипп Кириллов

Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.08.1891

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Агапия Кириллова

Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.05.1897

Сын: Лисавенко Федор Кириллов

Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.10.1899

Сын: Лисавенко Захария Кириллов

Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Пелагея Кириллова

Отец ребёнка: Лисавенко Кирилл Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1917

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