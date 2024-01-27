Попова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиОколо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Тимофеевич
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1848
Сын: Попов Popoff Лукьян Федорович
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Тимофеевич
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Попов Popoff Никита Федорович
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Около 1859
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.