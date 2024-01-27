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Попова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Около 1859

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Тимофеевич

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1848

Сын: Попов Popoff Лукьян Федорович

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Тимофеевич

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Попов Popoff Никита Федорович

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Попов Popoff Федор Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Около 1859
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
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