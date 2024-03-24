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Осипова Акилина Степановна / Стефановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.04.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1873 ст.

Отец: Осипов Степан / Стефан Андреевич

Мать: Осипова Ирина Иудовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.04.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянин Константин Ефимович и села Рождествина крестьянская де... Показать все
Восприемник
01.05.1884 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Осиповой Пелагеи Степановны
Восприемник
16.06.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Осиповой Агрипины Федоровны
Восприемник
06.11.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Емельяновой Стефаниды Александровны
Смерть
Неизвестно
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