Осипова Акилина Степановна / Стефановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.04.1873 ст.
дата крещения - 05.04.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянин Константин Ефимович и села Рождествина крестьянская де... Показать все
Восприемник
01.05.1884 ст.
Восприемник у Осиповой Пелагеи Степановны
Восприемник
16.06.1890 ст.
Восприемник у Осиповой Агрипины Федоровны
Восприемник
06.11.1890 ст.
Восприемник у Емельяновой Стефаниды Александровны
Смерть
Неизвестно