Парфен Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфен Семенов

Парфен Семенов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Семен Ларионов

Мать: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Сергеева

Рождение ребёнка
07.12.1784 ст.

Сын: Амбросий Парфенов

Мать ребёнка: Агафья Сергеева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T46-W4?i=330&cc=1921824
Военная служба
С 1786
рекрут
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.