Парфен Семенов
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Семен Ларионов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
07.12.1784 ст.
Сын: Амбросий Парфенов
Мать ребёнка: Агафья Сергеева
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T46-W4?i=330&cc=1921824
Военная служба
С 1786
рекрут
Смерть
Неизвестно