Адлерберг (Галл) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1873
Муж: Адлерберг Николай
Рождение ребёнка
20.10.1873
Дочь: Адлерберг Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Адлерберг Николай
Рождение ребёнка
01.06.1877
Дочь: Спечинский Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Адлерберг Николай
Рождение ребёнка
09.08.1878
Дочь: Иловайский Анна Николаевна
Отец ребёнка: Адлерберг Николай
Смерть
1914