Адлерберг (Галл) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адлерберг (Галл) Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1873

Муж: Адлерберг Николай

Рождение ребёнка
20.10.1873

Дочь: Адлерберг Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Адлерберг Николай

Рождение ребёнка
01.06.1877

Дочь: Спечинский Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Адлерберг Николай

Рождение ребёнка
09.08.1878

Дочь: Иловайский Анна Николаевна

Отец ребёнка: Адлерберг Николай

Смерть
1914
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