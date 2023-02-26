Морозова Наталья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Наталья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1842

Сын: Морозов Роман Павлов

Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1844

Сын: Морозов Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1846

Сын: Свирин-Морозов Никанор Павлов

Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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