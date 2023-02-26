Морозова Наталья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1842
Сын: Морозов Роман Павлов
Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлев
Рождение ребёнка
20.09.1844
Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлев
Рождение ребёнка
24.07.1846
Сын: Свирин-Морозов Никанор Павлов
Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлев
Смерть
Неизвестно