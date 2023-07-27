Новопашенная (Новопашенная) Настасья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Новопашенной Василий Фаддеев
Отец ребёнка: Новопашенной Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Новопашенной Лука Фаддеев
Отец ребёнка: Новопашенной Фаддей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Новопашенной Алексий Фаддеев
Отец ребёнка: Новопашенной Фаддей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно