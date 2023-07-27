Новопашенная (Новопашенная) Настасья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Новопашенная) Настасья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Новопашенной Василий Фаддеев

Отец ребёнка: Новопашенной Фаддей Иванов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Новопашенной Лука Фаддеев

Отец ребёнка: Новопашенной Фаддей Иванов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Новопашенной Алексий Фаддеев

Отец ребёнка: Новопашенной Фаддей Иванов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашенной Фаддей Иванов

Смерть
Неизвестно
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