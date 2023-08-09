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Новопашенной Фаддей Иванов

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

20.08.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Новопашенной Иван Никитин

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Новопашенной Василий Фаддеев

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Никитина

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Новопашенной Лука Фаддеев

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Никитина

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Новопашенной Алексий Фаддеев

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Никитина

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.10.1801

Жена: Новопашенная (печеркина) Дария Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Настасья Никитина

Смерть
20.08.1817
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья