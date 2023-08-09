Новопашенной Фаддей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти20.08.1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Новопашенной Иван Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Новопашенной Василий Фаддеев
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Новопашенной Лука Фаддеев
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Новопашенной Алексий Фаддеев
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Никитина
Бракосочетание
24.10.1801
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1817
Причина смерти: от удушья