Овчинников Пчелин Федор Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Пчелин Федор Прокопьев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.02.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1862 ст.

Отец: Овчинников Прокопий Тимофеев

Мать: Овчинникова Пчелина (Липовкина Пекельникова) Надежда Терентьева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Абрам Фёдоров

Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
12.02.1862 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Никифор Николаев Казорин Наталья Терентьева-деревня Поповка господина Абазы
Бракосочетание
10.11.1880 ст.

Жена: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Яков Яковлев Молодцов Авсигней Тимофеев Овчинников По невесте Аким Никифоров Печников Терентий Яковлев Овчинников
Рождение ребёнка
23.11.1881 ст.

Сын: Овчинников Иаков Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.02.1884 ст.

Дочь: Овчинникова Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.07.1885 ст.

Дочь: Стародубова (Овчинникова) Мария Федорова

Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.04.1888 ст.

Сын: Овчинников Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.07.1889 ст.

Дочь: Овчинникова Марина Фёдорова

Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.02.1892 ст.

Дочь: Овчинникова Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.07.1895 ст.

Сын: Овчинников Роман Фёдоров

Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.07.1899 ст.

Сын: Овчинников Александр Федоров

Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.

Дочь: Овчинникова Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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