Овчинников Пчелин Федор Прокопьев
Место рождения
Дата рождения12.02.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: Овчинников Прокопий Тимофеев
Мать: Овчинникова Пчелина (Липовкина Пекельникова) Надежда Терентьева
Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова
Сын: Овчинников Иаков Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова
Дочь: Овчинникова Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова
Дочь: Стародубова (Овчинникова) Мария Федорова
Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова
Сын: Овчинников Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова
Дочь: Овчинникова Марина Фёдорова
Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова
Дочь: Овчинникова Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова
Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова
Сын: Овчинников Александр Федоров
Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова
Дочь: Овчинникова Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Овчинникова (Шатунова) Ксиония Антонова