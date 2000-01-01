Зинченко Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушаков Александр Константинович

Мать: Ушакова Нина Андреяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинченко Максим Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинченко Алексей Алексеевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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