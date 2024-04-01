Тонкониженко Савва Запарожский Казак Р.Камышлова Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1775
Рождение ребёнка
20.12.1777
Сын: Тонконоженков Степан Саввин
Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
28.08.1780
Сын: Тонконоженков Моисей Казак Р. Камышлова Савельев
Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
02.03.1783
Сын: Тонконоженков Алексей Саввин
Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева
воспр. казак Никифор Колмогоров
Рождение ребёнка
17.09.1786
Дочь: (Тонконоженкова) Фекла Савина
Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Тонконоженкова) Татьяна Савина
Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
27.05.1799
Дочь: (Тонконоженкова) Елена Саввина
Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева
Смерть
После 1798