Тонкониженко Савва Запарожский Казак Р.Камышлова Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкониженко Савва Запарожский Казак Р.Камышлова Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тонконоженкова (Непонятно) Параскева Иванова

Бракосочетание
04.02.1775

Жена: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.12.1777

Сын: Тонконоженков Степан Саввин

Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.08.1780

Сын: Тонконоженков Моисей Казак Р. Камышлова Савельев

Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.03.1783

Сын: Тонконоженков Алексей Саввин

Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
воспр. казак Никифор Колмогоров
Рождение ребёнка
17.09.1786

Дочь: (Тонконоженкова) Фекла Савина

Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Тонконоженкова) Татьяна Савина

Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
27.05.1799

Дочь: (Тонконоженкова) Елена Саввина

Мать ребёнка: Тонконоженкова (Бубнова) Екатерина Васильева

Смерть
После 1798

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