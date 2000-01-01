Курочкина (Лобовникова) Дарья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Лобовникова) Дарья Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Курочкин Филипп Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Курочкин Филипп Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Курочкин Филипп Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Курочкин Филипп Моисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская дочь
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