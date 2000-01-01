Курочкина (Лобовникова) Дарья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Курочкин Филипп Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Курочкин Филипп Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Курочкин Филипп Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Курочкин Филипп Моисеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская дочь