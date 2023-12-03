Шкарпета Александра Егоровна 19.04.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкарпета Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1939

Дата смерти

03.12.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкарпета Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1961

Дочь: Шкарпета Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Шкарпета Николай Иванович

Андриановка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.03.1965

Дочь: Гуменюк (Шкарпета) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Шкарпета Николай Иванович

Андриановка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1970

Дочь: Шкарпета Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Шкарпета Николай Иванович

Смерть
03.12.2023

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