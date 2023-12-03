Шкарпета Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1939
Дата смерти03.12.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1961
Дочь: Шкарпета Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Шкарпета Николай Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1965
Дочь: Гуменюк (Шкарпета) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Шкарпета Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1970
Дочь: Шкарпета Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шкарпета Николай Иванович
Смерть
03.12.2023