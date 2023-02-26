Ерошенкова Евдокия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти19.04.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ерошенков Григорий Косьмин
Отец ребёнка: Ерошенков Косьма (Юрьев)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Ерошенков Косьма (Юрьев)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1854