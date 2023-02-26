Ерошенкова Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошенкова Евдокия Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

19.04.1854

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ерошенков Григорий Косьмин

Отец ребёнка: Ерошенков Косьма (Юрьев)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Ерошенков Косьма (Юрьев)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошенков Косьма (Юрьев)

Смерть
19.04.1854
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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