Бычкова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычкова Екатерина

Бычкова Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Бычков Аникий Иосифович

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Устимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бычков (рекрут С 1816) Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Устимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Бычков (сослан В 1827) Трофим Иосифович

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Устимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бычков Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Бычков Иосиф Устимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close