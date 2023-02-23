Бычкова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Устимович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бычков (рекрут С 1816) Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Устимович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Бычков (сослан В 1827) Трофим Иосифович
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Устимович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Бычков Иосиф Устимович
Смерть
Неизвестно