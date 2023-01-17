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Бычков Иосиф Устимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Бычков Устин Степанович

Мать: Бычкова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бычков Аникий Иосифович

Мать ребёнка: Бычкова Екатерина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бычков (рекрут С 1816) Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Бычкова Екатерина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Бычков (сослан В 1827) Трофим Иосифович

Мать ребёнка: Бычкова Екатерина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бычков Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Бычкова Екатерина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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