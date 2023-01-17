Бычков Иосиф Устимович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Бычков Устин Степанович
Мать: Бычкова ?
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Бычкова Екатерина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бычков (рекрут С 1816) Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Бычкова Екатерина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Бычков (сослан В 1827) Трофим Иосифович
Мать ребёнка: Бычкова Екатерина
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Бычкова Екатерина
Смерть
Неизвестно