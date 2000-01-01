Бухарова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бухаров Ларион Михайлович

Отец ребёнка: Бухаров Михаил Михеев

Преображенское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Кирико Михайлович

Отец ребёнка: Бухаров Михаил Михеев

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Михаил Михеев

Смерть
Неизвестно
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