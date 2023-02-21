Бухаров Михаил Михеев
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Преображенское
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бухаров Ларион Михайлович
Мать ребёнка: Бухарова Агафья
Преображенское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухаров Кирико Михайлович
Мать ребёнка: Бухарова Агафья
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарова Агафья
Смерть
Неизвестно