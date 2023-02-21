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Бухаров Михаил Михеев

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Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Бухаров Михей Романович

Мать: Бухарова Матрёна Трифоновна

Преображенское
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бухаров Ларион Михайлович

Мать ребёнка: Бухарова Агафья

Преображенское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Кирико Михайлович

Мать ребёнка: Бухарова Агафья

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Агафья

Смерть
Неизвестно
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