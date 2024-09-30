Руйхи (Раски) Ева Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.12.1927
Муж: Руйхи Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1931
Сын: Руйхи Иван Петрович
Отец ребёнка: Руйхи Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1935
Сын: Руйхи Вяйнё Петрович
Отец ребёнка: Руйхи Петр Иванович
Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно