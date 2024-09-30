Руйхи (Раски) Ева Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руйхи (Раски) Ева Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.12.1927

Муж: Руйхи Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1931

Сын: Руйхи Иван Петрович

Отец ребёнка: Руйхи Петр Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1935

Сын: Руйхи Вяйнё Петрович

Отец ребёнка: Руйхи Петр Иванович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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