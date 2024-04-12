Миронов Виктор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1899
Дата смерти12.03.1938
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1899
Отец: Миронов Тимофей Исаевич
Мать: Миронова Анна Дамиановна
Родился в деревне Литовск Могилёвской губернии Черноручская волость Могилёвского района. Работа Ярославский областной трест "Росглавхлеб", Директор Место проживания Ярославская обл., Ярославский р-н... Показать все
Смерть
12.03.1938
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Родился в деревне Литовск Могилёвской губернии Черноручская волость Могилёвского района Мера пресечения арестован Дата ареста 4 октября 1937 Осуждён тройка при УНКВД Ярославской обл. Дата осуждения 1... Показать все
Реабилитация осужденного
12.02.1969
реабилитирован (Архивное дело 10741, Источник Книга памяти Ярославской обл. - т.1, Портал "Жертвы политического террора в СССР"; Реабилитирован Яроблсуд Дата реабилитации 12 февраля 1969