Русакова Парасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Русакова Еверьяна Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Русаков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Русакова Марья Васильевна
Отец ребёнка: Русаков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Русаков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Русакова Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Русаков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Русаков Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно