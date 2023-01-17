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Русакова Парасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Русакова Еверьяна Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Русаков Василий Матвеевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Русакова Марья Васильевна

Отец ребёнка: Русаков Василий Матвеевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Русаков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Русаков Василий Матвеевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Русакова Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Русаков Василий Матвеевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Русаков Пимен Васильевич

Отец ребёнка: Русаков Василий Матвеевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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