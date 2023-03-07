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Русаков Василий Матвеевич

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Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

30.12.1825 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Русаков Матвей Григорьевич

Мать: Русакова Апросинья Иванова Степанова

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
С 1788 по 1796

Сын: Русаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Русаков Филип Васильевич

Мать ребёнка: Русакова Апросинья Иванова Степанова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Русакова Еверьяна Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Иванова

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Русаков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Русакова Апросинья Иванова Степанова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Русаков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Русакова Апросинья Иванова Степанова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Русакова Марья Васильевна

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Иванова

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Русаков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Иванова

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Русакова Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Иванова

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Русаков Пимен Васильевич

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Иванова

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Парасковья Иванова

Смерть
30.12.1825 ст.
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
крестьянин редута Изылбашского в 57 лет от горячки ГИАОО 16-2-63 Метрическая тетрадь Покровского села Покровской церкви л.432об., эл.407
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