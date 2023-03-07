Русаков Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти30.12.1825 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
С 1788 по 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Русакова Апросинья Иванова Степанова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Русакова Еверьяна Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Русакова Апросинья Иванова Степанова
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Русакова Апросинья Иванова Степанова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Русакова Марья Васильевна
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Русакова Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1825 ст.
крестьянин редута Изылбашского в 57 лет от горячки ГИАОО 16-2-63 Метрическая тетрадь Покровского села Покровской церкви л.432об., эл.407