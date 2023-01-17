Бобров Григорий Тихонов
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Бобров Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Алексееском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год