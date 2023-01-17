Бобров Григорий Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобров Григорий Тихонов

Бобров Григорий Тихонов

avatar

Место рождения

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Бобров Тихон

Мать: не указана

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Бобров Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Алексееском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close