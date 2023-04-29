Кулинок Адольф Францевич
Место рожденияВиленская губерния, Дисненский уезд, Прозорокская волость (1880))
Дата рождения1886
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кулинок Франц
Виленская губерния, Дисненский уезд, Прозорокская волость (1880))
Рождение ребёнка
07.09.1917 ст.
Дочь: Гуща Регина Адольфовна
Мать ребёнка: Кулинок Антонина Антоновна
Славянка, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1952
Улино 1, Шарковщинский район, Витебская область