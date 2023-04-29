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Кулинок Адольф Францевич

Место рождения

Виленская губерния, Дисненский уезд, Прозорокская волость (1880))

Дата рождения

1886

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кулинок Франц

Мать: не указана

Виленская губерния, Дисненский уезд, Прозорокская волость (1880))
Рождение ребёнка
07.09.1917 ст.

Дочь: Гуща Регина Адольфовна

Мать ребёнка: Кулинок Антонина Антоновна

Славянка, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1952
Улино 1, Шарковщинский район, Витебская область
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