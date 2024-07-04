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Бондаренкова Фекла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

13.11.1881

Пол

Женский

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренков Демьян Вуколович

Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Бондаренков Роман Демьянович

Отец ребёнка: Бондаренков Демьян Вуколович

Смерть
13.11.1881
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

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