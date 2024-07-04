Бондаренкова Фекла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти13.11.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864 ст.
Сын: Бондаренков Роман Демьянович
Отец ребёнка: Бондаренков Демьян Вуколович
Смерть
13.11.1881
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область