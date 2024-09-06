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Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Титович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-70л
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Титович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-70л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Титов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Титович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-69об
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агрофена Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Титович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-108л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Титова) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Титович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-108л
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Торопова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Титович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-108л
Смерть
Неизвестно

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