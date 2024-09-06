Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Титович
ГАСО 24-25-330-70л
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Титович
ГАСО 24-25-330-70л
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Игнатий Титович
ГАСО 24-25-330-69об
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агрофена Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Титович
ГАСО, 179-1-45-108л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Титова) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Титович
ГАСО, 179-1-45-108л
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Торопова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Титович
ГАСО, 179-1-45-108л
Смерть
Неизвестно