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Emelyan
Emelyan
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Место рождения
Samara, Russia
Дата рождения
1864
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Nikolay
Мать
(Afonasyeva) Arina
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец:
Nikolay
Мать:
Arina
Samara, Russia
Смерть
Неизвестно
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