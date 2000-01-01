Nikolay — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nikolay

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

1864 г.р.
1866 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Emelyan

Мать ребёнка: Arina

Samara, Russia
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ivan

Мать ребёнка: Arina

Samara, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Arina

Смерть
1883
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