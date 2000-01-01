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Nikolay
Nikolay
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1883
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Afonasyeva) Arina
1827 г.р.
Дети
Emelyan
1864 г.р.
Ivan
1866 г.р.
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын:
Emelyan
Мать ребёнка:
Arina
Samara, Russia
Рождение ребёнка
1866
Сын:
Ivan
Мать ребёнка:
Arina
Samara, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Arina
Смерть
1883
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