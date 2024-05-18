Михальченко (Дягтярь) Наталья Дамиановна/Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1813 ст.
Дочь: Михальченко Ирина Степановна
Отец ребёнка: Михальченко Степан Петрович
Рождение ребёнка
29.05.1817 ст.
Дочь: Михальченко Феврония Степановна
Отец ребёнка: Михальченко Степан Петрович
Смерть
После 1817