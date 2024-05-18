Михальченко (Дягтярь) Наталья Дамиановна/Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михальченко (Дягтярь) Наталья Дамиановна/Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1817

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михальченко Степан Петрович

Рождение ребёнка
11.04.1813 ст.

Дочь: Михальченко Ирина Степановна

Отец ребёнка: Михальченко Степан Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1817 ст.

Дочь: Михальченко Феврония Степановна

Отец ребёнка: Михальченко Степан Петрович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1817
Криски, Чернігівська область

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