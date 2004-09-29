Ефремов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1951

Дата смерти

29.09.2004

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Евгений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1973

Дочь: Белухина (Ефремова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Ефремова Валентина

Смерть
29.09.2004
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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