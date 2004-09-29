Ефремов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1951
Дата смерти29.09.2004
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Евгений Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1973
Дочь: Белухина (Ефремова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Ефремова Валентина
Смерть
29.09.2004
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край