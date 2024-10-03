Пройдаков Юрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь двойняшка Ольги
Мать ребёнка: Пройдакова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пройдакова) Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Пройдакова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пройдакова Надежда
Рождение ребёнка
Около 1963
Сын: Пройдаков Анатолий Юрьевич
Мать ребёнка: Пройдакова Надежда
Смерть
Около 1980
Рак легких