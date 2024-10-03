Пройдаков Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПройдаков Юрий Дмитриевич

Пройдаков Юрий Дмитриевич

Место рождения

Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Пройдаков Дмитрий Дорофеевич

Мать: Пройдакова (Соболева) Елизавета Гурьевна

Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь двойняшка Ольги

Мать ребёнка: Пройдакова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пройдакова) Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Пройдакова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пройдакова Надежда

Рождение ребёнка
Около 1963

Сын: Пройдаков Анатолий Юрьевич

Мать ребёнка: Пройдакова Надежда

Аюта, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1980
Аюта, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Рак легких

Мы используем куки для улучшения работы сайта.