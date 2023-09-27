Грязнов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрязнов Федор

Грязнов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губская Анна

Теренаир, Симферопольский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
До 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губская Анна

Теренаир, Симферопольский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губская Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close