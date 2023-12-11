Костюхин Илья Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюхин Илья Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1988

Отец: Костюхин Станислав Игоревич

Мать: Костюхина Наталья

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