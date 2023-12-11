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Костюхин Илья Станиславович
Костюхин Илья Станиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1988
Пол
Мужской
Отец
Костюхин Станислав Игоревич
1963 г.р.
Мать
Костюхина (Парамонова) Наталья
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1988
Отец:
Костюхин Станислав Игоревич
Мать:
Костюхина Наталья
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