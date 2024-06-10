Задворнов Кузьма Кириллов 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов Кузьма Кириллов

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Задворнов Кирилл Фалелеев

Мать: Задворнова (Бажина) Агафья Дьяконова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Настасья Тихонова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Задворнов (Задворнов) Устина Кузьмина

Мать ребёнка: Задворнова Настасья Тихонова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Задворнов Кирилл Кузьмин

Мать ребёнка: Задворнова Настасья Тихонова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Задворнова (Задворнова) Параскева Кузьмина

Мать ребёнка: Задворнова Настасья Тихонова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Задворнов Киприан Кузьмин

Мать ребёнка: Задворнова Настасья Тихонова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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