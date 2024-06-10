Задворнов Кузьма Кириллов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Задворнов (Задворнов) Устина Кузьмина
Мать ребёнка: Задворнова Настасья Тихонова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Задворнова Настасья Тихонова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Задворнова (Задворнова) Параскева Кузьмина
Мать ребёнка: Задворнова Настасья Тихонова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Задворнов Киприан Кузьмин
Мать ребёнка: Задворнова Настасья Тихонова
Смерть
Неизвестно