Задворнова Настасья Тихонова 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова Настасья Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Кузьма Кириллов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Задворнов (Задворнов) Устина Кузьмина

Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Кириллов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Задворнов Кирилл Кузьмин

Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Кириллов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Задворнова (Задворнова) Параскева Кузьмина

Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Кириллов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Задворнов Киприан Кузьмин

Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Кириллов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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