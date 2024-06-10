Задворнова Настасья Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Задворнов (Задворнов) Устина Кузьмина
Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Кириллов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Кириллов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Задворнова (Задворнова) Параскева Кузьмина
Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Кириллов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Задворнов Киприан Кузьмин
Отец ребёнка: Задворнов Кузьма Кириллов
Смерть
Неизвестно