Краснова Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти17.12.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1833
Бракосочетание
30.01.1856
Муж: Краснов Иван Семёнов
Бродайжа, Pildas pagasts, Ludzas novads
Иван Семенов 26 лет (~1830) сын Семена Петрова???, деревни Клящево, 1 браком Татьяна Иванова 23 лет (~1833) дочь Ивана Николаева, деревни Рундан, 1 браком LVVA_F232_US1_GV331_0294
Рождение ребёнка
09.05.1857
Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов
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Рождение ребёнка
17.08.1859
Сын: Краснов Мирон Иванов
Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов
Бродайжеской церкви LVVA_F232_US1_GV210_0260
Рождение ребёнка
19.12.1860
Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов
Бродайжеской церкви LVVA_F232_US1_GV332_0184
Рождение ребёнка
01.05.1862
Сын: Краснов Иван Иванов
Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов
Имя при рожденнии Иоанн LVVA_F232_US1_GV390B_0304
Рождение ребёнка
13.09.1864
Дочь: София Иванова
Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов
Бродайжеская церковь. Временно обязанный крестьянин Иван Семенов. LVVA_F232_US1_GV14_0109
Рождение ребёнка
06.11.1868
Сын: Краснов Павел Иванов
Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов
Рождение ребёнка
08.03.1871
Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов
Рождение ребёнка
26.05.1873
Дочь: Евфросиния Иванова
Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов
Рождение ребёнка
12.08.1875
Сын: Краснов Михей Иванов
Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов
Смерть
17.12.1875