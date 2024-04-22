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Краснова Татьяна Иванова

Место рождения

Рунданы, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

17.12.1875

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рунданы, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
30.01.1856

Муж: Краснов Иван Семёнов

Бродайжа, Pildas pagasts, Ludzas novads
Иван Семенов 26 лет (~1830) сын Семена Петрова???, деревни Клящево, 1 браком Татьяна Иванова 23 лет (~1833) дочь Ивана Николаева, деревни Рундан, 1 браком LVVA_F232_US1_GV331_0294
Рождение ребёнка
09.05.1857

Сын: Краснов Николай Иванов

Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
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Рождение ребёнка
17.08.1859

Сын: Краснов Мирон Иванов

Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Бродайжеской церкви LVVA_F232_US1_GV210_0260
Рождение ребёнка
19.12.1860

Сын: Краснов Александр Иванов

Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Бродайжеской церкви LVVA_F232_US1_GV332_0184
Рождение ребёнка
01.05.1862

Сын: Краснов Иван Иванов

Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Имя при рожденнии Иоанн LVVA_F232_US1_GV390B_0304
Рождение ребёнка
13.09.1864

Дочь: София Иванова

Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Бродайжеская церковь. Временно обязанный крестьянин Иван Семенов. LVVA_F232_US1_GV14_0109
Рождение ребёнка
06.11.1868

Сын: Краснов Павел Иванов

Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
08.03.1871

Сын: Краснов Феодор Иванов

Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
26.05.1873

Дочь: Евфросиния Иванова

Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
12.08.1875

Сын: Краснов Михей Иванов

Отец ребёнка: Краснов Иван Семёнов

Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Смерть
17.12.1875
Клешчова, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
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