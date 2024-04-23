Ганжин Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1996
Дочь: Ганжина Анжелика Юрьевна
Мать ребёнка: Ганжина (Полежаева) Светлана Александровна
Рождение ребёнка
28.03.2005
Сын: Ганжин Давид Юрьевич
Мать ребёнка: Ганжина (Полежаева) Светлана Александровна