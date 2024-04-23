Ганжин Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанжин Юрий Николаевич

Ганжин Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганжина (Полежаева) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
20.12.1996

Дочь: Ганжина Анжелика Юрьевна

Мать ребёнка: Ганжина (Полежаева) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
28.03.2005

Сын: Ганжин Давид Юрьевич

Мать ребёнка: Ганжина (Полежаева) Светлана Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.