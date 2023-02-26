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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Евсевий Стефанов
Отец ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1778
Сын: Семён Стефанов
Отец ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Евдокия (Агафия) Стефанова
Отец ребёнка: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1783
Сын: Алексей Стефанов
Отец ребёнка: ?
д.Холмы