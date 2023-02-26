Евсевий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсевий Стефанов

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

1768

Дата смерти

16.05.1823

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: ?

Мать: ?

д.Холмы
Смерть
16.05.1823
д.Холмы
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