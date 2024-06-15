Дечев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дечев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

191

Дата смерти

198

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
191

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дечева Вера

Мать ребёнка: Новак Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дечев Миша-Владимир

Мать ребёнка: Новак Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новак Мария

Смерть
198
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Дечева Мария

Мать ребёнка: Новак Мария

Рождение ребёнка
1945

Сын: Дечев Георгий

Мать ребёнка: Новак Мария

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Дечева Анна

Мать ребёнка: Новак Мария

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