Дечев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения191
Дата смерти198
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
191
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дечева Вера
Мать ребёнка: Новак Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дечев Миша-Владимир
Мать ребёнка: Новак Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новак Мария
Смерть
198
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Дечева Мария
Мать ребёнка: Новак Мария
Рождение ребёнка
1945
Сын: Дечев Георгий
Мать ребёнка: Новак Мария
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Дечева Анна
Мать ребёнка: Новак Мария