Пронский Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пронский Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронский Даниило Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Служил Великому князю Литовскому Казимиру.
Смерть
Неизвестно