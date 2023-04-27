Пронский Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронский Дмитрий Андреевич

Место рождения

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пронский Андрей Иванович

Мать: не указана

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронский Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронский Даниило Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Служил Великому князю Литовскому Казимиру.
Смерть
Неизвестно

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