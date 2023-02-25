Куранов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1918

Дата смерти

23.11.1918 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1890 г.р.

Мать

Вычислено 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1918

Отец: Куранов Степан Назарович

Мать: Куранова Александра Петровна

Восприемники: казаки Георгий Петрович и Пелагия Петровна Абольянины https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-97 файл 6 номер 184
Смерть
23.11.1918 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от воспаления легких в возрасте 5 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 35 номер 126
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