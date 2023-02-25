Куранов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1918
Дата смерти23.11.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1918
Восприемники: казаки Георгий Петрович и Пелагия Петровна Абольянины https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-97 файл 6 номер 184
Смерть
23.11.1918 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от воспаления легких в возрасте 5 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 35 номер 126