Орлов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1897
Дата смерти08.01.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1897
Отец: Орлов Мысков Степан Яковлевич
Мать: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/134
Смерть
08.01.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/146