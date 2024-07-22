Орлов Иван Степанович 23.06.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1897

Дата смерти

08.01.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1897

Отец: Орлов Мысков Степан Яковлевич

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/134
Смерть
08.01.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/146

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