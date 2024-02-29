Пекушева (Подзорова) Акилина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти23.07.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1866
Рождение ребёнка
04.05.1868
Отец ребёнка: Пекушев Иван Варфоломеевич
Рождение ребёнка
30.10.1869
Отец ребёнка: Пекушев Иван Варфоломеевич
Рождение ребёнка
21.02.1871
Дочь: Пекушева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пекушев Иван Варфоломеевич
Смерть
23.07.1871
в графе возраст - "80"