Пекушева (Подзорова) Акилина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекушева (Подзорова) Акилина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

23.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1866

Муж: Пекушев Иван Варфоломеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1868

Сын: Пекушев Николай Иванович

Отец ребёнка: Пекушев Иван Варфоломеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.10.1869

Сын: Пекушев Абрам Иванович

Отец ребёнка: Пекушев Иван Варфоломеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1871

Дочь: Пекушева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пекушев Иван Варфоломеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
23.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
в графе возраст - "80"
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