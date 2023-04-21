Гайнутдинова Марзия Тимерхановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1940
Дата смерти21.04.2023
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1940
Отец: Тимерхан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1965
Сын: Ганйтдинов Шамиль Шагинурович
Отец ребёнка: Гайнутдинов Шагинур Шигапович
Рождение ребёнка
26.04.1969
Сын: Гайнутдинов Камиль Шагинурович
Отец ребёнка: Гайнутдинов Шагинур Шигапович
Смерть
21.04.2023