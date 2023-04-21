Гайнутдинова Марзия Тимерхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинова Марзия Тимерхановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1940

Дата смерти

21.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1940

Отец: Тимерхан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1965

Сын: Ганйтдинов Шамиль Шагинурович

Отец ребёнка: Гайнутдинов Шагинур Шигапович

Рождение ребёнка
26.04.1969

Сын: Гайнутдинов Камиль Шагинурович

Отец ребёнка: Гайнутдинов Шагинур Шигапович

Смерть
21.04.2023

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