Спицына Дарья Дементьева
Место рожденияТрахиниотово
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Спицынъ Федоръ
Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Спицынъ Ананий
Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Спицынъ Матвей
Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Спицынъ Тихонъ
Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спицынъ Емельянъ