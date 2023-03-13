Спицына Дарья Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына Дарья Дементьева

Место рождения

Трахиниотово

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Трахиниотово
Рождение ребёнка
1781

Сын: Спицынъ Федоръ

Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Спицынъ Ананий

Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Спицынъ Матвей

Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Спицынъ Тихонъ

Отец ребёнка: Спицынъ Емельянъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицынъ Емельянъ

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