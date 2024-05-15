Первый Муж Тихон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Елена Тихонова
Мать ребёнка: Первая Жена Анна Яковлева
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1840 Елена Тиханова 4 ИВ-1841 Елена Тиханова 5 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Елена Тихонова 14
Смерть
Неизвестно
До 1839