Первый Муж Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервый Муж Тихон

Первый Муж Тихон

Место рождения

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Анна Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Елена Тихонова

Мать ребёнка: Первая Жена Анна Яковлева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1840 Елена Тиханова 4 ИВ-1841 Елена Тиханова 5 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Елена Тихонова 14
Смерть
Неизвестно
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
До 1839

Мы используем куки для улучшения работы сайта.