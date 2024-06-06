Акилина / Акулина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиМежду 1863 и 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1819 ст.
Муж: Яков Васильевич
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 174. Метрические книги церквей П... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агрипена Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 36 лет, муж - Яков Васильевич, 33 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Ко... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 42 года, муж - Яков Васильевич, 39 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов... Показать все
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрена / Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 46 лет, муж - Яков Васильевич, 46 лет 32 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 5... Показать все
Рождение ребёнка
1841
Сын: Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 51 год, муж - Яков Васильевич, 51 год 30 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 5... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 56 лет, муж - Яков Васильевич, 56 лет 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 61 год, муж - Яков Васильевич, 61 год 29 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 66 лет, вдова 32 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 ... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 69 лет, вдова 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231... Показать все
Смерть
Между 1863 и 1870