Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Дочь: Бушмакова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
починок Новорасчистной, Пищальская волость, Истобенский оброчный стан, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
починок Новорасчистной, Пищальская волость, Истобенский оброчный стан, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно