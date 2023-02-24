Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Дочь: Бушмакова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

починок Новорасчистной, Пищальская волость, Истобенский оброчный стан, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
починок Новорасчистной, Пищальская волость, Истобенский оброчный стан, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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